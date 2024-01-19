بأجر كامل.. موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة للقطاعين "العام والخاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد إجازة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، والتي يتم تعطيل بموجبها العمل بالمصالح والجهات الحكومية.

وأصدر الدكتور مصطفى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، قرارا حدد خلاله موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء، على موعد إجازة 25 يناير 2024 وعيد الشرطة، تعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

وأشار مدبولي في قراره إلى أن موعد إجازة 25 يناير 2024 وعيد الشرطة، يحل يوم الخميس المقبل بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وبموجب ثورة إجازة 25 يناير وعيد الشرطة، يحصل الموظفون على إجازة 3 أيام متصلة وهي "الخميس والجمعة والسبت، 25 و26 و27" يناير 2024.