قرارات حازمة من محافظ كفر الشيخ تجاه قيادات بالديوان العام



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن سلسلة من القرارات الحازمة الموجهة لقيادات الديوان العام للمحافظة، بداية بالسكرتير العام للمحافظة، تنفيذًا لما يتطلبه الصالح العام ولضمان تحقيق الفعالية في العمل.

في قراره الأول الذي يحمل الرقم 94 لسنة 2024، تم إلغاء أي تفويضات سابقة في اختصاصات المحافظ الممنوحة للسكرتير العام في كافة الأحوال والجهات اعتبارًا من 17 يناير 2024، مع إلغاء أي قرارات سابقة بهذا الشأن لتفادي المسؤولية.

وفي قراره الثاني الذي يحمل الرقم 95 لسنة 2024، تم توجيه التنبيه لمدير عام الإدارة العامة للشئون المالية ومدير عام الحسابات بالمحافظة بخصوص صرف أي مكافآت أو حوافز أو أي مقرر مالي تحت مسمى "سكرتير عام المحافظة"، مع إلزامهم بالتوجه للمحافظ شخصيًا للمصادقة على ذلك اعتبارًا من 17 يناير 2024، مع إلغاء أي تفويضات أو قرارات سابقة في هذا السياق للحفاظ على الشفافية والمساءلة.

أما في قراره الثالث الذي يحمل الرقم 96 لسنة 2024، تم تكليف العديد من الجهات بتسيير أعمالها وفقًا للاختصاص الوظيفي وصفاتهم الوظيفية، مع إمكانية اللجوء إلى سلطة أعلى أو مختصة بالمحافظ مباشرة في حال الحاجة. يُطبق هذا القرار اعتبارًا من 17 يناير 2024، وتم تعيين المسؤولين الجدد في العديد من الإدارات المهمة بالمحافظة.

وفي قراره الرابع الذي يحمل الرقم 97 لسنة 2024، جاء في مادته الأولى تنبيه لمدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، حيث يُحظر إحالة أي مدير إدارة عامة أو مدير إدارة إلى التحقيقات إلا بعد موافقة المحافظ وتقديم مبررات وأسباب واضحة، مع إلغاء أي قرار يخالف هذا التوجيه.