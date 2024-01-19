جالانت: حزب الله إذا لم يحترم حق سكان الشمال في الأمان فسنفرض القوة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إن الجيش يقدر أن القتال إذا استمر في الجنوب سيستمر في الشمال أيضا لكنهم لن يقبلوه لفترة طويلة.

وتابع جالانت اليوم الجمعة: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق يحترم فيه حزب الله حق السكان العيش في الشمال بأمان فسنضطر إلى فرض الأمر بالقوة".

وأضاف جالانت: "حزب الله يخسر المعركة التكتيكية، وإذا لم يحترم حق سكان الشمال في العيش بأمان فسنحقق ذلك بالقوة".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهداف مبنى تحصن به جنود الاحتلال بحي الشيخ رضوان وإطلاق النار على جندي قربه وأصابته إصابة مباشرة.

وأضافت القسام، أنه تم استهدافنا قوة صهيونية تحصنت داخل مبنى في حي الزيتون وإسقاط أفرادها بن قتيل وجريح"، بينما تم استهداف مبنى تحصنت فيه قوات خاصة صهيونية، حيث تم الاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة جنوب غرب مدينة غزة.