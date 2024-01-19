"النشرة": لا صحة للأنباء عن نقل ريّا الحسن للمستشفى إثر إطلاق المفرقعات أمام بنك البحر المتوسط

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر نقل رئيسة مجلس إدارة بنك البحر المتوسط ريّا الحسن إلى المستشفى إثر دخول أحد المفرقعات النارية إلى مكتبها اليوم، وعلمت "النشرة" أنّ هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً.

وفي وقت سابق، أطلق مودعون معتصمون أمام بنك "البحر المتوسط" في منطقة مينا الحصن، المفرقعات بشكل كثيف باتجاه المصرف، خلال اعتصام في المنطقة.