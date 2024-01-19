أفاد مراسل "المنار"، بـ"قصف مدفعي إسرائيلي على الاطراف الجنوبية لمدينة الخيام، وإنفجار صاروخ إعتراضي اطلقته القبّة الحديدية المعادية في ارجاء القطاع الأوسط".

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