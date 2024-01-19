اخبار العالم

"القسام": استهدفنا قوة صهيونية تحصنت داخل مبنى في حي الزيتون وأوقعنا أفرادها بن قتيل وجريح

0 نشر
0 تبليغ

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن "استهدفنا مبنى تحصن به جنود الاحتلال بحي الشيخ رضوان وأطلقنا النار على جندي قربه وأصبناه مباشرة".

ولفتت الكتائب، الى أننا "استهدفنا قوة صهيونية تحصنت داخل مبنى في حي الزيتون وأوقعنا أفرادها بن قتيل وجريح".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام": استهدفنا قوة صهيونية تحصنت داخل مبنى في حي الزيتون وأوقعنا أفرادها بن قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا