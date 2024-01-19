"القسام": استهدفنا قوة صهيونية تحصنت داخل مبنى في حي الزيتون وأوقعنا أفرادها بن قتيل وجريح

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن "استهدفنا مبنى تحصن به جنود الاحتلال بحي الشيخ رضوان وأطلقنا النار على جندي قربه وأصبناه مباشرة". ولفتت الكتائب، الى أننا "استهدفنا قوة صهيونية تحصنت داخل مبنى في حي الزيتون وأوقعنا أفرادها بن قتيل وجريح".

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