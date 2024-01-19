"ألوية الناصر" أعلنت مقتل مقتل أحد الأسرى الضباط الإسرائيليين لديها

نشرت "ألوية الناصر صلاح الدين"، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية المتحالفة مع حركة حماس في غزة، مقطع فيديو يظهر الأسير الإسرائيلي الضابط أوهاد يعلوني معلنةً إنه قتل في غارة جوية إسرائيلية. وذكرت الألوية في بيان نشرته مع الفيديو أن "يعلوني أصيب سابقا إصابة متوسطة وتمت معالجته إثر استهدافه هو والمجموعة الآسرة له لكن العدو آثر استهدافه مرة أخرى قبل أيام وقتل رغم محاولاتنا الحثيثة لإنقاذ حياته".

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