هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل حذرت برسالة لأميركا من شن عمل عسكري إذا لم تبعد قوّة الرضوان عن الحدود

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ "إسرائيل حذّرت في رسالة للولايات المتحدة الأميركية من شن عمل عسكري، إذا لم تبعد قوة الرضوان عن حدود الشمال".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين غربيين ولبنانيين، قولهم إنّ "إسرائيل هددت بتصعيد قتالها مع "حزب الله" إن لم يوجد اتفاق خلال أسابيع".

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الأراضي اللبنانية والتي تطال المدنيين، فيما يقوم "حزب الله" بتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنات على طول الحدود.

ويأتي ذلك تزامنًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وأمس، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين لبنانيين قولهم إنّ "حزب الله" رفض أفكارا أولية من الولايات المتحدة الأميركية لتهدئة القتال الدائر مع إسرائيل عبر الحدود، تضمنت سحب مقاتليه بعيدًا عن الحدود، لكن الحزب لا يزال منفتحًا على الدبلوماسية لتجنب خوض حرب شاملة.

ويقود المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين مساع دبلوماسية تهدف إلى تجنب التصعيد وإعادة الاستقرار عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال مسؤول لبناني كبير مطلع على تفكير حزب الله: "حزب الله مستعد للاستماع"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الحزب اعتبر الأفكار التي قدمها هوكشتاين خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي غير واقعية.

وموقف حزب الله هو مواصلة إطلاق الصواريخ تجاه الجيش الإسرائيلي والمواقع الإسرائيلية لحين التوصل لوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة.