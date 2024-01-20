اخبار العالم

وزيرا دفاع أمريكا والسويد يبحثان هاتفيًا دعم أوكرانيا والأزمة في الشرق الأوسط

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره السويدي بال جونسون، انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودعم أوكرانيا، فضلا عن مناقشة الأزمة في الشرق الأوسط.

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"  في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم السبت - أن الوزيرين أكدا مجددًا، خلال اتصالهما الهاتفي، التزامهما بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، موضحة أن توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والسويد في ديسمبر الماضي كان أيضًا خطوة حاسمة لتعزيز العلاقات الدفاعية.

بحسب البيان.. أكد الوزيران دعمهما لأوكرانيا واتفقا على أهمية استمرار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.

اختتم أوستن وجونسون الاتصال الهاتفي بمناقشة هجمات الحوثيين غير القانونية على السفن التجارية في البحر الأحمر.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا