الجيش العراقي يوجه 3 ضربات جوية لأوكار داعش في ديالي شرقي البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، أن القوات الجوية وجهت ثلاث ضربات لأوكار تنظم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى شرقي البلاد.

ذكرت القيادة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنها بدأت عمليات في ديالى ضد التنظيم، وأن العمليات ما زالت مستمرة، مؤكدة تصميم القوات الأمنية على إزالة الإرهاب بجميع أشكاله.

أضافت "وقد باشرت قوتنا الجوية بتوجيه ثلاث ضربات قوية ضد أوكار العدو بالاستناد إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة وما زالت عملياتنا مستمرة".

أكدت أن "القوات الأمنية التي صممت على إزالة الإرهاب بكافة أشكاله ستستمر بتعقبه ومتابعة عناصره وأوكاره حتى القضاء عليه".