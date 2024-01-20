انت الان تتابع خبر "محمد أمين" و"فاطمة الزهراء" يتصدران الأسماء المركبة الأكثر شيوعاً في فرنسا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المجلة، حسب ما نشرته إذاعة مونت كارلو، إن اسم "محمد أمين" حل محل اسم "جان بابتيست" الذي حكم دون منازع منذ سنة 1981.

ويعود انتشار الاسم المركب محمد أمين إلى سنة 2008، كما أشارت معلومات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، إلى أنه تم تسجيل 82 ولادة بهذا الاسم الأول خلال سنة 2022.



ومن المرجح أن يستمر انتشار الأسماء الأولى ذات الأصول العربية خلال سنة 2025، حسب توقعات الخبراء، إذ أصبح العديد من الآباء والأمهات يختارون أسماءً ذات صلة وطيدة بأصولهم.

وإضافة إلى اسم "محمد أمين"، تصدرت كذلك أسماء "محمد علي، ومحمد لمين، وشمس الدين" قائمة العشرة الأوائل من الأسماء الأولى الأكثر شهرة في فرنسا.

أما فيما يخص الأسماء العشرة الأولى المركبة الخاصة بالإناث، ففي عام 2024، يتصدر الاسم الأول "فاطمة الزهراء" المركز الخامس، خلف أسماء ليلي روز، ولو آن، وآنا روز، وماري لو.