انت الان تتابع خبر مقتل وإصابة 16 شخصاً بانفجار شرقي الصين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا للوكالة وقع انفجار غباري الساعة 3:38 صباح اليوم بالتوقيت المحلي (19:38 بتوقيت غرينتش) في ورشة الإنتاج التابعة لشركة "شينرونغ ميتال تكنولوجي" المحدودة، وتحديدا في مصنع للمنتجات المعدنية في مدينة تشانغتشو على بعد 180 كلم شمال غرب شنغهاي.وأوضحت الوكالة أن الانفجار الغباري يحدث عند انتشار جسيمات قابلة للاشتعال في الهواء بما في ذلك المعادن، وتم فتح تحقيق في ملابسات الانفجار.

ولم يكن هذا الحادث الأول من نوعه في الصين حيث قتل 9 أشخاص في شهر مايو 2023 نتيجة انفجار في مصنع يُستخدم لإنتاج بيروكسيد الهيدروجين في مدينة لياوتشنغ بمقاطعة تشانغدونغ بشرق الصين.