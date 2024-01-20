انت الان تتابع خبر السومرية تنشر شهادات حية لضحايا قصف أربيل (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، مقطع فيديو يتضمن شهادات حية لضحايا القصف الذي تعرضت له مدينة أربيل الأسبوع الماضي.

وتضمن الفيديو المرفق شهادات الضحايا بحضور مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي برفقة مسؤولين في إقليم كردستان العراق.

كما يتضمن الفيديو عرض بقايا الشظايا من القصف الذي استهدف منزلاً في المدينة.

وتعرضت أربيل شمالي العراق، فجر الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024)، الى قصف بالصواريخ الباليستية، أعلن بعدها الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ما وصفها "مراكز تجسس"، فيما اعتبرت الخارجية العراقية في أول تعليق رسمي، أن حكومة العراق تعد هذا السلوك عدواناً على سيادة البلاد.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن تقديم العراق شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعد القصف الذي استهدف أربيل.

