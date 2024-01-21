ناسا تفقد الاتصال بمروحيتها على سطح المريخ

ياسر رشاد - القاهرة - فقدت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) الاتصال بالمروحية غير المأهولة "إنجينيويتي" (Ingenuity) التي كانت في مهمة في المريخ، وفق روسيا اليوم.

وقالت وكالة الفضاء في بيان اليوم السبت: "في 18 يناير، قامت مروحية ناسا إنجينيويتي على المريخ برحلتها الثانية والسبعين على الكوكب الأحمر، خلال الهبوط المخطط له، وانقطع الاتصال بين المروحية ومركبة المريخ الجوالة".

يشار إلى أن الرحلة تم التخطيط لها كفحص قصير المدى لأنظمة المروحية بعد هبوط غير مخطط له نتيجة رحلة سابقة.

ووفقا للبيانات التي تلقتها المركبة من طائرة الهليكوبتر غير المأهولة، تمكن الجهاز من الارتفاع إلى علو 12 مترا، وتقوم وكالة ناسا حاليا بتحليل البيانات المتاحة والنظر في الخطوات الممكنة لاستعادة الاتصال بها.

ومركبة "إنجينيويتي" هي طائرة هليكوبتر بدون طيار تابعة لوكالة ناسا بدأت مهمة في كوكب المريخ في فبراير 2021 مع المركبة الجوالة Perseverance، وفي أبريل من نفس العام، قامت المروحية بأول رحلة لها على الكوكب باستخدام محركها الخاص.