انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة للمرة العاشرة منذ 7 تشرين الأول

أعلنتشركةالاتصالات الفلسطينية "جوال"، أننا "نأسف عن انقطاع خدمات الاتصالات مع قطاع غزة للمرة العاشرة منذ السابع من تشرين الأول، بسبب استمرار العدوان وتصاعده على مختلف مناطق القطاع الحبيب".

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