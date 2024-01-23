عوض تاج الدين يُعلق على "الوباء إكس": الكوادر العلمية تراقب الوضع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الأوبئة والأمراض الموجودة حول العالم كثيرة جدا، وهناك أبحاث تشير إلى أنه مع ارتفاع الحرارة وذوبان الجليد في القطب الشمالي قد تظهر بعض الفيروسات المتجمدة.

وأضاف تاج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه لم يتم رصد مظاهر لـ انتشار "وباء إكس"، وهناك كوادر علمية ترصد وتراقب الوضع سواء في العالم أو محلياً في مصر.

يأتي ذلك في الوقت الذي زادت مؤخرا في الأوساط العلمية وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، المخاوف من وباء مجهول قد ينتشر فجأة في العالم، أطلق العلماء عليه مصطلح "الوباء إكس".

ولا يشير هذا المصطلح إلى مرض بعينه، وإنما وباء مفترض قد يظهر في أي وقت، وينتشر مشكلا خطورة على حياة الناس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من "الوباء إكس"، وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال حلقة نقاش بعنوان "الاستعداد لمرض إكس" بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن "العالم يخطط لمواجهة جائحة دولية يمكن أن تتسبب في وفيات أكثر 20 مرة من كورونا".

وعاد مستشار الرئيس للتشديد على أن العالم لم يشهد ظهور لأي فيروسات تنفسية جديدة، وحال ظهور أي فيروس أو ميكروب جديد سيتم الإعلان عنه.

وأوضح أنه الخبرة العلمية والطبية والوبائية والاحترازية هي التي تحكم كل تصرفاتنا ونرصد ما يقوله العالم سواء المؤسسات العلمية أو الهيئات التابعة للأمم المتحدة.