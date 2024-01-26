ضو: من دون قرار واضح وفوري بوقف إطلاق النار لن توقف آلة القتل الإسرائيلية المجازر والإبادة

لفت النّائب مارك ضو، إلى أنّه "يُسَجّل لإفريقيا الجنوبيّة اختيارها، انطلاقًا من الدّعوى الّتي قدّمتها ضد إسرائيل بجُرم ارتكاب الإبادة الجماعيّة بحقّ الفلسطينيّين، وإعادة الاعتبار للقانون الدولي الإنساني، لما له من أهميّة كسلاح لحماية الشّعوب المنتهكة الّتي تُرتكَب بحقّها المجازر".
وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "من دون أيّ قرار واضح وفوري بوقف إطلاق النّار، لن توقف آلة القتل الإسرائيليّة المجازر والإبادة بحقّ الفلسطينيّين المدنيّين والأطفال".
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