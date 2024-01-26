"النشرة": مجلس النواب اقر المواد من 88 الى 95 بينها غرامات استثنائية للمستفيدين من "صيرفة" غير الافراد

أفادت مراسلة "النشرة" في مجلس النواب، "بأن المجلس اقر المواد من 88 الى 95 بمشروع ​قانون الموازنة​ العامة للعام 2024 من بينها غرامات استثنائية بنسبة 17 بالمئة للمستفيدين من منصة صيرفة غير الافراد".

كذلك أفادت المراسلة بأن "المجلس صدق ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي امنه مصرف لبنان بنسبة مقدارها 10 بالمئة من حجم الاعمال بما فيها شركات النفط".