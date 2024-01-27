سفير اليابان: النقص بتوفير المياه في لبنان مثير للقلق ونقوم بدعم المجتمعات المحلية لتأمين الخدمات

أشار سفير اليابان في بيروت ماسايوكي ماغوشي، إلى أنّ "تراكم الأزمات وتفاقمها في لبنان، قد أعاق توفر الخدمات الأساسية بشكل كبير ولا سيما في السنوات الأخيرة، مما أثّر بشدة على سُبل العيش، ولا سيما من جهة المياه حيث بات النقص في توفير المياه مثير للقلق".

كلام السفير الياباني جاء خلال حفل تدشين مشروع نظام الطاقة الشمسية في بلدة بعلشميه، المُقدم من اليابان، وذلك لإستجرار المياه من البئر الإرتوازي باتجاه خزان البلدة.

ولفت إلى "أننا نعلن عن مشروع جديد نفّد ضمن برنامج المساعدات الأهلية لمشاريع الأمن البشري"، موضحًا أنّ "اليابان تقوم بدعم المجتمعات المحلية بهدف تأمين الخدمات تماماً كهذا المشروع الذي يخفف من المشاكل حوّل كيفية تأمين المياه وذلك من خلال توفير الطاقة التي بدورها تساهم في عملية ضخ المياه إلى المنازل والمؤسسات بشكل دائم ومستمر، آملين أن تتابع البلدية في مسألة صيانة المرافق المُقدمة لضمان الإستمرارية في توفير المياة في المستقبل".

بدوره أكد محافظ جبل لبنان محمد المكاوي، أنّ "الإنارة بواسطة خلايا الطاقة الشمسية بتمويل من اليابان، هو مشروع تنموي بامتياز لكونه يستجيب للهدف الرابع من الأهداف السبعة عشر للأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلق بالطاقة النظيفة، وهو يتطابق مع رؤيتنا في محافظة جبل لبنان التي جعلت اللجوء الى الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة في رأس أولوياتنا التنموية لأنها تشكّل البديل عن المحروقات التي لم يعـد باستطاعة اللبنانيين الحصول عليها بعد الأزمة النقدية، وعن قطع الأشجار وغزو الغابات ما يحقق هدفاً مزدوجاً اذ يوفر الطاقة ويخفف الانبعاثات المضرة بالبيئة".