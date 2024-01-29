وزير الخارجية الباكستاني: باكستان وإيران اتفقتا على مواجهة خطر "الإرهاب" معا

اشار وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني، بعد لقائه نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان الى ان "العلاقة الجيدة بين باكستان وإيران ضرورية لاستقرار المنطقة"، مؤكدا ان "باكستان وإيران عازمتان على توسيع نطاق التعاون السياسي والأمني".

وشدد وزير الخارجية الباكستاني، على ان "باكستان وإيران اتفقتا على مواجهة خطر الإرهاب معا".

وتدهورت العلاقات بين البلدين الجارين مع شن إيران في 16 كانون الثاني الحالي هجوما بصواريخ ومسيرات على أهداف وصفتها بأنها "إرهابية" في باكستان وردّت باكستان بعد يومين بضرب أهداف "إرهابية" داخل الأراضي الإيرانية.