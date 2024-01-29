خلال عامين من الحرب.. ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 383 ألفا و180 جندي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 383 ألفا و180 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022 .

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و290 دبابة و11 ألفا و696 من المركبات المدرعة و9 آلاف و113 من النظم المدفعية و972 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و660 من أنظمة الدفاع الجوي و331 طائرة مقاتلة و324 مروحية و23 سفينة حربية، فضلا عن 1443 من المعدات الخاصة و7 آلاف و49 طائرة مسيرة وغواصة واحدة".

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين إن 4 مدنيين أُصيبوا جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية، موضحا أن الروس أصابوا 4 من سكان منطقة دونيتسك؛ بالتحديد 3 في ميرنوهراد وآخر في أوخيريتين، بالإضافة إلى ذلك، وردت معلومات حول إصابة شخص في أفدييفكا في وقت سابق، وأشار إلى أن العدد الإجمالي لضحايا الجيش الروسي لا يأخذ في الاعتبار بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.