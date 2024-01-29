"أمل" دانت إجراءات بعض الدول بوقف تمويل "الاونروا": للعودة عنها والتّنبه من تداعياتها الكارثية

أعرب المكتب السياسي في "حركة أمل" عن إدانته "للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بعض الدول بوقف تمويلها لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الاونروا".

وأشار المكتب، في بيان، الى ان "هذه الاجراءات التعسفية مستنكرة ومستهجنة في زمانها وتوقيتها فهي تأتي في اللحظة التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لحرب إبادة جماعية في قطاع غزة والى تنكيل ممنهج في الضفة الغربية. وهذا ان دل على شيء انما يدل على ان هذه الخطوات تندرج في سياق المسلسل التآمري والتصفوي الذي تتعرض له القضية الفلسطينيه تارة عبر آلة القتل الإسرائيلية وتارة أخرى من خلال الامعان في ​سياسة​ المعايير المزدوجة والضرب بعرض الحائط بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني سواء الصامد في أرضه المحتلة اوفي دول الشتات من خلال إطباق الحصار عليه وحرمانه ابسط قواعد الحياة الكريمة ليس إلا".

ودعا الدول والحكومات التي اتخذت مثل هذه الاجراءات الى "العودة عنها، والتنبه من التداعيات الكارثية التي يمكن ان تسببها للشعب الفلسطيني على مختلف المستويات لاسيما انسانياً وصحياً وتربوياً".