الخازن ردًا على الإساءة للراعي: هو حاضن لوحدة الكيان اللبناني وما يُحكى عنه عار من الصحة

توجّه الوزير الأسبق ​وديع الخازن​، ردًّا على ما ورد في بعض الوسائل الإعلاميّة ووسائل التّواصل الاجتماعي من كلام مسيء لشخص البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، إلى من خانته الذّاكرة، قائلًا: "البطريرك الرّاعي هو حاضن للأمانة الجامعة بين المسيحيّين والمسلمين، ولوحدة الكيان اللّبناني. وكلّ ما يُحكى عنه هو كلام عار من الصّحة جملةً وتفصيلًا".

وشدّد في بيان، على أنّه "أن يلجأ بعض المأجورين إلى التّشهير بمرجعيّة يُشهد لها وطنيًّا وروحيًّا كالبطريرك الرّاعي، لهو أمر منافٍ للأعراف والقيم الرّوحيّة، الّتي لم تألفها مجتمعاتنا اللّبنانيّة خلال تاريخها الطّويل"، مؤكّدًا أنّ "رأس ​الكنيسة المارونية​ هو مكوّن وطني تلوذ به كلّ المراجع الدّينيّة والوطنيّة في ​لبنان​، وهو ليس بمكوّن سياسي، ومن المخزي أن يتدنّى الكلام إلى هذا المستوى الّذي نربأ أن نجاريه بردّ".