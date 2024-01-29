اعتبر نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، في بيان، "ان انكباب المجلس التنفيذي للرابطة المارونية على تعديل النظام الداخلي المعمول به منذ 2007، بحيث تعدل المادة المتعلقة بالترشح لرئاسة الرابطة، لتصبح المدة الادنى على الانتساب من 5 الى 10 سنوات، استهداف شخصي بعد اعلان ترشيحه لرئاسة الرابطة، وبارقة الامل لدى العديد من الجهات وسيما الشبابية بالتغيير وإستعادة الدور واستنهاض القوى المسيحية".
وناشد سلوم البطريرك مار بشارة بطرس الراعي "منع هكذا تعديلات غب الطلب والتي تستهدف اشخاصا بدلا من الانكباب على استعادة الدور". كما ناشد المنتسبين الى الرابطة برفض هذا التعديل في الجمعية العمومية".
كانت هذه تفاصيل خبر سلوم: جعل المدة الادنى للترشح لرئاسة الرابطة المارونية من 5 لـ10 سنوات على الانتساب استهداف شخصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.