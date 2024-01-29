مراد: قبل التلهي بالصراعات التافهة فلنفكّر جديًا كيف سنحمي وطننا من حرب تقترب أكثر كل يوم

أشار النّائب ​حسن مراد​، إلى أنّه "بينما البعض يتلهّى بالسّجالات الدّاخليّة الفارغة، يوجد بقعة من ​الوطن​ تعيش حالة حرب حقيقيّة، ويُعتدى عليها من قبل العدو في كلّ ساعة".

ووجّه، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، تحيّةً إلى "كلّ شبر من جنوبنا الصّامد، ولكلّ مقاوم يدافع بروحه عن أرضنا وشرفنا وكرامة الوطن"، مشدّدًا على أنّ "قبل التلهّي بالصّراعات التّافهة، لنفكّر جدّيًّا كيف سنحمي وطننا من حرب تقترب أكثر كلّ يوم".