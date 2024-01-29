الصين تخصص 4.22 مليون دولار لإعادة إعمار الخليج 365 المتضررة من الانهيار الأرضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت اللجنة الصينية للتنمية والإصلاح، أكبر مخطط اقتصادي في الصين، أنها خصصت 30 مليون يوان (حوالي 4.22 مليون دولار أمريكي) لدعم إعادة بناء البنية التحتية واستئناف الخدمات العامة الأساسية في الخليج 365 المتضررة من الانهيار الأرضي في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، اليوم الاثنين، أن السلطات المحلية الصينية قالت إن عدد القتلى الناجم عن الانهيار الأرضي في قرية ليانغشوي بمحافظة تشنشيونج ارتفع إلى 44 شخصا، وذلك بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في الموقع بشكل أساسي.

يذكر أن الانهيار الأرضي وقع في 22 يناير الجاري، ما أدى إلى وفيات وخسائر في الممتلكات وتم إجلاء 918 شخصاً من 223 أسرة ونقلهم إلى أماكن أخرى اعتباراً من يوم الخميس الماضي، بحسب السلطات المحلية.