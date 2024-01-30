على شاطئ المتوسط.. كيف استقبل أهالي البرلس بكفر الشيخ فريق مسلسل المداح؟ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تسابق العشرات من أبناء مدينة برج البرلس في كفر الشيخ، للتوجه إلى أحد الشواطئ المطلة على ساحل البحر المتوسط في نطاق المدينة لرؤية أبطال مسلسل "المداح" حمادة هلال، وفتحي عبدالوهاب، خلال تصوير المشاهد الخارجية هناك.

واستقبل أهالي برج البرلس فريق عمل المسلسل بكل ترحاب، والقوا التحية على الفنان حمادة هلال، بينما بادلهم هلال التحية معربين عن سعادتهم بتواجد فريق عمل المسلسل في أحضان مدينة برج البرلس والمعاملة الطيبة التي لقوها من حمادة هلال وفريق عمل المسلسل.

ووفق أهالي مدينة برج البرلس لـ"الخليج 365" أكدوا أنه كان يجرى تصوير بعض المشاهد الخارجية لمسلسل المداح "الجزء الرابع" من بطولة الفنان حمادة هلال، والفنان فتحي عبدالوهاب، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك بناحية أحد شواطئ مدينة برج البرلس المطلة على ساحل البحر المتوسط.

مسلسل المداح هو مسلسل تلفزيوني مصري عُرض في شهر رمضان عام 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021، ومن بطولة حمادة هلال، ونسرين طافش، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، ومحمد عز، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.