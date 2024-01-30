اشار الرئيس الاميركي جو بايدن الى إنه اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد على الهجمات التي قتلت عسكريين أميركيين في الأردن. واكد بايدن في تصريح له، باننا "لا نريد حربا أوسع نطاقا في الشرق الأوسط".

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد على الهجمات التي قتلت عسكريين أميركيين في الأردن: لا نريد حربا أوسع نطاقا في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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