"واشنطن بوست": الولايات المتحدة زادت ضغوطها على إسرائيل و"حماس" خوفا من تصعيد الصراع بشكل أكبر

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن "الولايات المتحدة زادت ضغوطها على إسرائيل وحركة "حماس" خوفا من تصعيد الصراع بشكل أكبر، وتحاول حث الطرفين على التوصل إلى هدنة".

واشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين الى إن "الإدارة الأميركية أصبحت تشعر بقلق متزايد في الأسابيع الأخيرة بشأن تصعيد الوضع في الشرق الأوسط. وبدأت واشنطن ممارسة ضغوط دبلوماسية على إسرائيل و"حماس" بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر وضربات الولايات المتحدة وحلفائها الانتقامية.

ولفتت إلى أن السلطات الأميركية تعتزم خفض حدة الأعمال القتالية في المنطقة والتركيز مرة أخرى على الجهود الدبلوماسية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.