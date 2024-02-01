وزير خارجية المجر: تفادي اندلاع أي نزاع عسكري بين لبنان واسرائيل مصلحة حيوية للمجتمع الدولي

أشار وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، عقب لقائه وزير الخارجية والمغتبرين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، إلى "أننا قلقون من تفاقم النزاع المسلح في الشرق الاوسط، وعلى المجتمع الدولي القيام ما بوسعه لوقف تدهوره لأننا نعرف أنّه في حال ضلوع بلد واحد في هذا النزاع المسلح، فهذا يعني أننا قد نكون امام حرب اقليمية او حتى حرب تتخطى حدود الاقليم، احتمال يجب تفاديه، وهذا يمثل مصلحة حيوية للمجتمع الدولي من أجل تفادي اندلاع أي نزاع عسكري بين لبنان واسرائيل".

ولفت إلى "أننا نعلم جميعًا أنّ لبنان لا يريد اي حرب جنوبًا، وأن الشعب اللبناني لا يريد الحرب لأن ذكريات الحرب ما زالت راسخة حول تداعيات الحرب عليه، ونعرف أن الحكومة لا تريد حربًا أيضا وهذا ما سمعته من الوزير بوحبيب".

وذكر "أنني أحثّ المجتمع الدولي على مساعدة حكومة لبنان من أجل بذل قصارى جهدها لتفادي النزاع المسلح مع إسرائيل، وآمل أن يتفهم المجتمع الدولي دلالة مثل هذا الموضوع، وان يحشد جهوده لتفادي اي نزاع مسلح في الشرق الاوسط".