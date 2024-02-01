إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش اقترب من التوصل لتفاهمات مع مصر بشأن محور فيلادلفيا

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ الجيش اقترب من التوصل لتفاهمات مع مصر بشأن محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر. ولفتت إلى أنّ "تفاهمات وشيكة مع مصر تشمل تجنّب عمل عسكري برفح لإجلاء سكانها للشمال، لمنع نزوحهم إلى مصر".

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