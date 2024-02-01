جريح جراء اطلاق نار معاد في الوزاني وغارة إسرائيلية على بلدة الجبين

افادت الوكالة الوطنية للاعلام بان الصليب الاحمر اللبناني نقل جريحا من بلدة الوزاني الى مستشفى مرجعيون الحكومي، نتيجة تعرضه لاطلاق نار معاد. بدورها، أفادت قناة "المنار"، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلية نفذ غارة جوية بالصواريخ مستهدفًا بلدة الجبين.

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