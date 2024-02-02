وقفة احتجاجية للاجئين الفلسطينيين في صور استنكارا لإيقاف تمويل خدمات الاونروا

نظم اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات صور، وقفة احتجاجية امام المكتب الرئيسي لوكالة الأونروا في منطقة جل البحر، استنكارا لايقاف تمويل خدمات الأونروا، وطالبوا الدول التي علقت تمويلها للوكالة بـ"التراجع عن قراراتها والعدول عنها، لحين عودة الشعب الفلسطيني إلى دياره حتى تنفيذ القرار الدولي 194".

واكدوا ان "الشعب الفلسطيني في الشتات يتمسك بوكالة الانروا ودورها واستمراريتها لاعتبارين أساسيين، لانها الشاهد القانوني على نكبته وبسبب الحاجات الملحة لخدماتها الإغاثية والتعليمية والاستشفائية".