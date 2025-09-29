دورة بكين: شفيونتيك وأندرييفا إلى ثمن النهائي وسينر إلى نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - بكين : بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة ثانية عالميا وبطلة عام 2023، الدور ثمن النهائي لدورة بكين الألف نقطة في كرة المضرب، محققة فوزها الـ400 من دون أن تكمل مباراتها مع الكولومبية كاميلا أوسوريو التي خسرت المجموعة الأولى 0 6 ثم انسحبت في بداية الثانية بسبب الإصابة الإثنين.

وتلتقي شفيونتيك، المصنفة أولى في الدورة والقادمة من تتويج ثالث للموسم بعد إحرازها لقب دورة سيول، في ثمن النهائي الإسبانية إيما نافارو السادسة عشرة التي تأهلت بدورها من دون أن تكمل أيضا مباراتها مع الفرنسية لويس بواسون التي خسرت المجموعة الأولى 2 6 ثم تخلفت في الثانية 0 1 قبل أن تنسحب.

وتبحث الفائزة هذا الموسم بلقب بطولة ويمبلدون، رافعة رصيدها إلى ستة ألقاب في البطولات الكبرى، عن تتويجها الثاني تواليا في دورات الألف نقطة بعدما أحرزت لقب سينسيناتي على حساب الإيطالية جازمين باوليني، والثاني عشر في تاريخ مشاركاتها في هذه الفئة من الدورات.

كما بلغت الدور ثمن النهائي من دون عناء كبير الروسية الشابة ميرا أندرييفا الرابعة في الدورة والخامسة عالميا، وذلك بفوز ابنة الـ18 ربيعا على الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو 6 4 و6 1 في ساعة و32 دقيقة.

وتلتقي الروسية التي بلغت العام الماضي الدور ربع النهائي في ثاني مشاركة لها في هذه الدورة والفائزة في أوائل الموسم بلقبي دبي وإنديان ويلز الألف نقطة، في اختبارها التالي البريطانية سوناي كارتال التي تغلبت على الأسترالية مايا جوينت 6 3 و6 2.

وتأهلت إلى الدور ذاته أيضا الأوكرانية مارتا كوستيوك بفوزها على البيلاروسية ألياكسندرا ساسنوفيتش 6 4 و6 2، لتواجه الأميركية جيسيكا بيغولا الخامسة أو البريطاني إيما رادوكانو الثلاثين.

وفي دورة الرجال الـ500 نقطة، وصل الإيطالي يانيك سينر، المصنفة ثانيا عالميا وبطل 2023 ووصيف 2024، الدور نصف النهائي بعدما قدم وجهين مختلفين أمام المجري فابيان ماروجان، إذ حسم المجموعة الأولى بسهولة تامة 6 1 قبل أن يعاني للفوز بالثانية 7 5، منهيا اللقاء في ساعة و20 دقيقة.

وكان الإيطالي، القادم من خسارة قاسية في نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز أمام غريمه ألكاراس ما تسبب بتنازله عن صدارة التصنيف لصالح الإسباني، قاب قوسين أو أدنى من خسارة المجموعة الثانية نتيجة تنازله عن إرساله وتخلفه 4 5.

لكنه استوعب الأمر وفاز بثلاثة أشواط متتالية ليحجز مقعده في نصف النهائي حيث يتواجه مع الأسترالي أليكس دي مينور الثالث والذي تأهل بعد انسحاب التشيكي ياكوب منشيك في المجموعة الأولى حين كان الأول متقدما 4 1.