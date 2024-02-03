شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش الأردني ينفي المشاركة في الغارات الأمريكية على العراق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نفى مصدر عسكري مسؤول مشاركة سلاح الجو الملكي الأردني بالغارات التي نفذتها القوات الأمريكية داخل العراق.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن المصدر قوله، يوم السبت، أن سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأمريكية داخل الأراضي العراقية.