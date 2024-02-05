طائرات أمريكية وبريطانية تستهدف الحديدة اليمنية بعد ساعات من ضربة سابقة

ياسر رشاد - القاهرة - جددت مقاتلات أمريكية وبريطانية، اليوم الاثنين، قصف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن.

وحسب سبوتنيك، وقال مسؤول في السلطة المحلية في المحافظة، لوكالة "سبوتنيك"، إن "المقاتلات الأمريكية والبريطانية قصفت بثلاث غارات موقعاً لجماعة "أنصار الله" في منطقة الكثيب في مديرية الميناء شمال مدينة الحديدة".

وأضاف أن القصف الجوي على الموقع القريب من القاعدة والكلية البحرية في منطقة الكثيب المطلة على ميناء الحديدة، أوقع أكثر من 5 جرحى.

وتأتي الغارات الجوية على الحديدة بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية، 11 غارة على مواقع عسكرية للجماعة في منطقة رأس عيسى في مديرية الصلَّيف شمال مدينة الحديدة، ومديرية الزيِّدية شمال شرقي الحديدة، في حين استهدفت 4 غارات أخرى معسكراً للجماعة شرق مدينة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن، حسب ما أفادت مصادر لـ"سبوتنيك".