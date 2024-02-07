نتانياهو: غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح والاستسلام لشروط حماس سيجلب كارثة على إسرائيل

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أننا "في طريقنا إلى النصر الحاسم للقضاء على حماس وإعادة جميع المختطفين، وأنا أبلغت وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أننا نقترب من تحقيق الانتصار وهذا النصر للجميع وستكون له تداعيات في الشرق الأوسط".

وأكد نتانياهو، أنه "لا يوجد حل سوى الانتصار الحاسم وألا تبقى حماس في غزة مجددا، وتحقيق أهداف الحرب مسألة أشهر ولا رجعة عن الانتصار فيها"، مشدداً على أن "قرارات الحرب ستتخذ من الآن في المجلس الوزاري المصغر ثم تحال لمجلس الحرب".

وأضاف "أبلغت بلينكن أن غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح وأن الوجود الإسرائيلي هو الضامن لذلك، والاستسلام لشروط حماس سيجلب كارثة على إسرائيل"، معلناً "التعليمات صدرت للقوات الإسرائيلية للاستعداد لبدء عملية عسكرية برية في رفح".