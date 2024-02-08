افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة، بأن "بتاريخ 01/02/2024، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّوليّة في وحدة الشّرطة القضائية حول نشاط عصابة لسرقة السّيّارات من نوعي "هيونداي"، و"كيا"، وتتّخذ من منطقة الأوزاعي ملجأً لها".
واشارت في بلاغ، الى ان "على الفور، باشر المكتب المذكور الاستقصاءات والتحريّات اللازمة لمعرفة هويّة أفراد العصابة، وتوقيفهم. بالتاريخ عينه، تمكّنت قوّة من المكتب المذكور بالتنسيق مع المجموعة الخاصّة، من توقيف الرأس المُدبّر للعصابة بكمين مُحكمٍ، في محلّة الأوزاعي، وتبيّن أنّه يُدعى: ع. ش. (من مواليد عام 1997، لبناني) ملقّب ب "المهيوب"، وهو مطلوب بجرم سرقة سيّارات".
وأكدت أن "إحدى الدّوريّات تمكنت من توقيف أحد أفراد العصابة في محلّة كورنيش المزرعة، على متن سيارة نوع "رانج روفر"، ويُدعى: ق. ص. (من مواليد عام 1995، لبناني)، وهو مطلوب أيضًا بالجرم عينه. بالتحقيق مع الموقوفَيْن، اعترفا أنّهما أقدما على سرقة أكثر من 50 سيّارة من نوعي "هيونداي" و"كيا"، وقاما بتهريبها إلى سوريا، لصالح أحد المطلوبين للقضاء، وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين، سبق وأن تمّ توقيفهم أيضاً. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف الرأس المدبّر لعصابة سرقة سيّارات الملقّب بـ "المهيوب" وأحد أفراد عصابته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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