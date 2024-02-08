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مكية نشر دِراسة قدمها لمجلس الوزراء تتعلق بالحلول القانونية المُقترحة لتفادي الشغور بالقيادة العسكرية

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نشر الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، نص دِراسة مُقدّمة إلى مجلس الوزراء بناءً على طلب المجلس تاريخ 19-10-2023، وتتعلق بالحلول القانونية المُقترحة لتفادي الشغور في القيادة العسكرية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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