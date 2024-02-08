نشر الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، نص دِراسة مُقدّمة إلى مجلس الوزراء بناءً على طلب المجلس تاريخ 19-10-2023، وتتعلق بالحلول القانونية المُقترحة لتفادي الشغور في القيادة العسكرية.

كانت هذه تفاصيل خبر مكية نشر دِراسة قدمها لمجلس الوزراء تتعلق بالحلول القانونية المُقترحة لتفادي الشغور بالقيادة العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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