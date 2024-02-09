روداكوف باحتفال تكريمي للقنصل الروسي كروغلوف المدفون بالشويفات: نلتزم بالمساواة في السيادة بين الدول

أقيم احتفال مركزي لمناسبة يوم العامل الدبلوماسي في روسيا وتكريمًا للقنصل الروسي الكسي كروغلوف، حيث ضريحه في مدافن كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس في الشويفات، وذلك في قاعة الكنيسة برعاية وحضور السفير الروسي ألكسندر روداكوف.

وبعد النشيدين الوطنيين اللبناني والروسي رحّب كاهن رعية الشويفات للروم الارثوذكس الأب الياس كرم

كرم بالحضور، رافعًا "الصلاة لاحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، وفي فلسطين العزيزة، لاسيما غزة الحزينة".

ثم كانت كلمة لابنة الدبلوماسي الروسي اركادي كاتكوف مارينا كاتكوفا الذي قتل بعد اختطافه مع ثلاثة رهائن آخرين في لبنان عام 1985، حيث عددت كاتكوفا الحوادث التي قتل فيها دبلوماسيون روس في لبنان والشرق الأوسط مؤكدة ثقتها بأنه سيأتي يوم "ننتقم فيه لكل ابناء وطننا"، مشيدة بدور الدبلوماسيين وجهودهم في تحقيق مصالح البلاد.

بدوره، أشار السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف في كلمته إلى أنّه و"عشية الاحتفال بيوم العامل في السلك الدبلوماسي، نجتمع تقليديا لتكريم ذكرى الشخصيات البارزة في الدبلوماسية الروسية، ووضع الزهور على قبر القنصل العام للإمبراطورية الروسية في القدس، أليكسي فيدوروفيتش كروغلوف، الذي وجد ملجأه الأخير هنا - على هذه الأرض اللبنانية المضيافة".

ولفت إلى "أننا نحتفل اليوم بيوم الموظف الدبلوماسي في ظل وضع دولي صعب. لقد فشل ما يسمى "الغرب الجماعي" في التعامل مع دور القائد العالمي. إنّ العملية التي لا رجعة فيها، لتفكيك النموذج الغربي للعالم، تؤدي إلى زيادة التوتر وزعزعة الاستقرار وخلق الأزمات. ونرى هذا في أوكرانيا والشرق الأوسط وعدد من المناطق الأخرى".

وأشار روداكوف إلى أنّ "الغرب لا يتخلى عن محاولاته بكل قوته، معارضة تطور روسيا كأحد المراكز الرائدة في التعددية القطبية الناشئة، كما تواصل النخب الغربية المعادية اضطهادها الإجرامي للمواطنين الروس، وهو اضطهاد لا يمكن مقارنته إلا بالفظائع التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية".

وأضاف "في ظل هذه الظروف، تظل المهام الرئيسية للسلك الدبلوماسي لروسيا الاتحادية هي ضمان الأمن القومي وخلق الظروف المواتية لازدهار بلدنا. وفي الوقت نفسه، نلتزم باستمرار بمبادئ المساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وسيادة القانون الدولي".

وأكّد روداكوف أنّ "المواطنين الروس الذين اختاروا بلدانًا أخرى لمكان إقامتهم، بما في ذلك لبنان الصديق، يساعدون في المضي قدما في هذا المسار. وبدورها تولي القيادة الروسية اهتماما متزايدا لرعاية رفاهية المغتربين الروس في الخارج. إننا نبذل ما في وسعنا للدفاع بحزم عن مصالح وطننا الأم".

إلى ذلك، نوّه راعي ابرشية جبيل والبترون للروم الارثوذكس المطران سلوان موسي في كلمة له "بعمل الدبلوماسي الذي يرى بعينيه الاثنتين وليس بعين واحدة، كما نوه بدولة روسيا في المحافظة على الايمان الارثوذكسي. واشار الى أهمية عمل الدبلوماسيين الروس في المنطقة وفي احتضان أبناء الاغتراب أينما كانوا، ولافتا الى غياب معايير القانون الدولي"، كما نوّه بالعلاقات اللبنانية – الروسية متمنيا تطويرها للأفضل.

بعد ذل، توجه السفير روداكوف والحضور الى مدفن القنصل الكسي كروغلوف، حيث وضعوا أكاليل على ضريحه، واقام المطران موسي بمشاركة الأب فيليب والأب الياس كرم صلاة عن راحة نفس القنصل كروغلوف.