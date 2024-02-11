حذّرت وزارة الخارجية العمانية، من "التّداعيات المتفاقمة والخطيرة لاستمرار قوّات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها العشوائي على قطاع غزة، وتوجّهها الآن نحو اقتحام واستهداف مدينة رفح، الّتي باتت تؤوي مئات الآلاف من المدنيّين الفلسطينيّين العزّل النّازحين من شمال القطاع، جرّاء هذا العدوان الغاشم وسقوط ما يقارب الثّلاثين ألف شهيد، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين؛ وذلك في تحدٍّ سافرٍ للقانون الدولي والقانون الدّولي الإنساني".
وجدّدت في بيان، "رفض سلطنة عمان القاطع لذلك"، مناشدةً المجتمع الدولي "لاتخاذ إجراءات عمليّة ملموسة، تجسّد البيانات والتّصريحات والمواقف السّياسيّة الصّادرة عنه، وذلك لثني إسرائيل عن غطرستها ودفعها لوقف إطلاق النّار، وفتح معابر إدخال الاحتياجات الإنسانيّة للسكان والنّازحين في أنحاء قطاع غزة كافّة، وتحميلها المسؤوليّة الكاملة عن الآثار الكارثيّة المترتّبة على استهدافها للمدنيّين والممتلكات والمنشآت في قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية العمانية: نناشد اتخاذ إجراءات ملموسة لدفع إسرائيل لوقف إطلاق النار وفتح المعابر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.