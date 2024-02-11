الجيش الأردني: مقتل طيارَين إثر سقوط طائرة عسكرية أثناء جولة تدريبية بقاعدة الملك حسين

أعلنت القيادة العامّة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، "سقوط إحدى طائرات التّدريب التّابعة لسلاح الجوّ الملكي الأردني من نوع (GROB)، أثناء جولة تدريبيّة في قاعدة الملك حسين الجويّة/ المفرق". وأوضحت في بيان، أنّه "نتج عن سقوط الطائرة، مقتل كلّ من الراّئد الطيّار عمر عطا العبادي، والنّقيب الطيّار محمد عبدالله الخضير، بعد أن تمّ نقلهما إلى مدينة الحسين الطبيّة"، ونعت الرّاحلَين.

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