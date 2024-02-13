تطور خطير.. الحرس الإيراني يتوعد بالرد على الهجوم على سفن طهران

ياسر رشاد - القاهرة - توعد قائد الحرس الثوري الإيراني لأمريكا بأنه إذا ضرب العدو سفننا فسنضرب العدو نفسه أو أكثر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وشدد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي على "ضرب سفن العدو"، في حال تعرض السفن الإيرانية لهجوم.

و قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن عدم إقامة الدولة الفلسطينية سيتسبب باستمرار العنف في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت صحف دولية.

اكد لافروف على أنه يرفض أن يكون ما جرى في السابع من أكتوبر سببا في تنفيذ عقاب جماعي للفلسطينيين.



واعتبر لافروف أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حاولوا فرض حلول غير واقعية على قطاع غزة.

