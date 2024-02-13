بوحبيب: لا حل للجنوب إلا بتطبيق كامل للقرار 1701 وما قدّمه الفرنسيون عبارة عن "لا ورقة"

أكّد وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بوحبيب​، أنّ "لا حلّ للجنوب إلّا بتطبيق كامل للقرار 1701، وإعادة ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ إلى السّيادة اللّبنانيّة".

وأوضح، في تصريح تلفزيوني، أنّ "ما قدّمه الفرنسيّون عبارة عن "لا ورقة"، لكنّنا مصرّون على دورهم في الحلّ للجنوب اللبناني"، مشيرًا إلى أنّ "المطلوب نشر الجيش في ​الجنوب​، لكن لا قدرة على نشر 15 ألف عنصر، وطلبنا من ​المجتمع الدولي​ مساعدتنا في تجنيد 7 آلاف عنصر جديد".

وكانت قد أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ فرنسا قدّمت اقتراحًا مكتوبًا إلى لبنان، يهدف إلى إنهاء الأعمال القتاليّة مع إسرائيل، والتّوصّل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وذلك بحسب وثيقة تدعو المقاتلين، بما في ذلك وحدة النّخبة التّابعة لـ"حزب الله"، إلى الانسحاب مسافة 10 كيلومترات من الحدود؛ وتهدف الخطّة إلى إنهاء القتال بين "حزب الله" وإسرائيل عبر الحدود.