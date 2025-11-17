حمدان بن محمد يطّلع على الطائرة القتالية الخفيفة إماراتية الصُنع «كالدسB-250» في معرض دبي للطيران

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن دولة الإمارات تمضي بثقة في تأكيد مكانتها كمنصة عالمية لتطوير الصناعات والحلول الدفاعية المتقدمة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التفوق في هذا المجال يشكل ركيزة أساسية لحماية المكتسبات التنموية وصون أمن الوطن وسلامة مقدراته.

جاء ذلك خلال اطلاع سموّه على الطائرة كالدس B-250 الإماراتية الصُنع، خلال مشاركتها في الدورة الـ19 لمعرض دبي للطيران، والتي انطلقت أعمالها اليوم تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة النطاق، ضمن الدورة الأكبر في تاريخ الحدث، بأكثر من 1,500 جهة عارضة.

واستمع سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى شرح حول الطائرة الخفيفة متعددة الاستخدامات، والتي تم تصميمها لتنفيذ مهام قتالية متنوعة تشمل الدعم الجوي القريب والمراقبة والاستطلاع، ويمكنها التحليق لمدة 12 ساعة متواصلة، كما روعي في تصميمها أن تكون مناسبة للاستخدام في عمليات تدريب الطيارين.

وأثنى سموّه على جهود مجموعة «كالدس القابضة» المتخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية ومقرّها أبوظبي، وما تطرحه خلال المعرض من أحدث الابتكارات والحلول والنظم الدفاعية المتقدمة، منوهاً سموّه بدور المؤسسات الوطنية الرائدة في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة الصناعات الدفاعية العالمية، في حين أكد سموه أن الاستثمار في الصناعات الدفاعية المحلية هو استثمار في مستقبل الوطن.

وأعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره للمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية الإماراتية، وما تطرحه من حلول وابتكارات ذات قدرات ومميزات تنافسية عالية، مع مواصلة دولة الإمارات تطوير شراكاتها العالمية، وبناء كوادر وطنية متخصصة تفتح آفاقاً جديدة لصناعة دفاعية أكثر تقدماً وأعلى كفاءة، من أجل صُنع مستقبل أكثر أمناً للأجيال القادمة.

وتُعد الطائرة B-250 طائرة قتالية خفيفة من الجيل التالي، تم تصميمها وصنعها في دولة الإمارات لتلبية الاحتياجات الديناميكية للعمليات العسكرية الحديثة، وتوفر أداءً استثنائيًا في مجموعة واسعة من المهام. وتم تصميم الطائرة مع مراعاة الكفاءة التشغيلية، إذ تجمع بين المتانة وخفة الحركة وتكامل الأنظمة الذكية في هيكل خفيف الوزن.