تكنولوجيا: تسريبات تؤكد استمرار سلسلة هواتف ROG Phone 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في رد على الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول إنهاء أسوس لسلسلة هواتف الألعاب ROG Phone، كشف مسرب صيني موثوق يُدعى Smart Pikachu على منصة Weibo عن تطوير الجيل العاشر من هذه السلسلة، جاء هذا الإعلان في شكل رد على استفسار أحد المتابعين في أواخر سبتمبر الماضي، حيث أكد المسرب أن أسوس لم تتخلَ عن الخط، بل تعمل حالياً على ROG Phone 10، مع التركيز على تحسينات تجعله أقوى وأكثر كفاءة للألعاب الثقيلة.

وفقاً للتسريبات، سيأتي ROG Phone 10 مزوداً بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، الذي يُعد الشريحة الأحدث والأقوى من كوالكوم، مما يعد بأداء يصل إلى مستويات أجهزة سطح المكتب في الألعاب. سيحافظ التصميم العام على الطابع الرياضي المألوف لسلسلة ROG، مع تحسينات في نظام التبريد لمواجهة الحرارة الناتجة عن الجلسات الطويلة، بالإضافة إلى دمج ميزات ذكاء اصطناعي متقدمة تساعد في تحسين الأداء التلقائي وتخصيص الإعدادات. من المتوقع أن يدعم الجهاز معدل تحديث عالي يصل إلى 185 هرتز، تماماً كما في ROG Phone 9 Pro الحالي، مع دعم تتبع الأشعة (ray tracing) لصور أكثر واقعية في الألعاب.

سيتم تحسين الهاتف خصيصاً لعدة ألعاب شهيرة، للاستفادة القصوى من معدل التحديث العالي، مما يجعله مثالياً للاعبين الذين يبحثون عن تجربة سلسة في عناوين AAA مثل Genshin Impact أو PUBG Mobile. لم يُكشف بعد عن جدول زمني دقيق للإطلاق أو أسعار، لكن التسريبات تشير إلى أن أسوس قد تكشف عنه في النصف الأول من 2026، ربما خلال معرض MWC أو حدث خاص، مع الحفاظ على استراتيجيتها في السوق كجهاز متخصص للألعاب دون التنافس المباشر مع الهواتف العامة.

