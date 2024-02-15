دريان: على المجتمع الدولي التحرك فورا لوقف المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني واللبناني

شجب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، "المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مدينة النبطية"، مؤكدا ان "العدوان الصهيوني على جنوب لبنان، هو سلسلة من الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني التي تضاف إلى سجله الأسود في ارتكابه للمجازر المروعة التي يذهب ضحيتها الأطفال والنساء والشيوخ الآمنين في منازلهم في قطاع غزة، وفي فلسطين وقرى وبلدات الجنوب اللبناني". وطالب "المجتمع الدولي بالتحرك فورا للجم النازية الصهيونية ووقف المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني واللبناني".

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