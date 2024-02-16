لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الارهاب عرضت لنتائج تقرير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط

عقدت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب (المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 12/09/2007) اجتماعا ظهر اليوم، في قاعة الشرف في ثكنة المقر العام، برئاسة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

وذكّر عثمان، في كلمته، بالمخاطر ومبينا التحديات والإجراءات التي تتطلبها عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب للحد من المخاطر والالتزام بالمعايير الدولية.

وتم البحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، لا سيما نتائج تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية حول تدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي صدر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أواخر العام 2023، كما تم عرض توجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بشأنه والإجراءات المطلوبة التي ستتخذها الجهات اللبنانية المعنية.