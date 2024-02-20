شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تطلق قمرًا اصطناعيًا لرصد "النفايات الفضائية" حول الأرض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة أبحاث الفضاء اليابانية "جاكسا" إطلاق صاروخ بنجاح يحمل على متنه قمرًا اصطناعيًا.

وسيؤدي الصاروخ مهمة مسح جزء من النفايات الفضائية التي تدور حول الأرض. بيانات رصد أرضية وانطلق الصاروخ الذي يحمل القمر الاصطناعي من نيوزيلندا اليوم الثلاثاء، ووضع في المدار بعد نحو ساعة، وسيستخدم بيانات رصد أرضية للاقتراب من الحطام الفضائي، ويلتقط صورًا، محافظًا في الوقت نفسه على مسافة عدة أمتار فقط.

ويدور جسم الصاروخ حاليًا في مدار على ارتفاع 600 كيلومتر عن الأرض، لكن موقعه الدقيق يبقى غير معروف، لأن الجسم لا يصدر بيانات نظام تحديد المواقع العالمي.