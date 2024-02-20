شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اجتماعات لمحلية النواب اليوم لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 4 اجتماعات ،وذلك لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما تعقد اللجنة اجتماعها لمتابعة إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التي تعاني من نقص الموارد .

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها تطبيق آليات ومعايير التنسيق الحضاري للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من الأدنى إلى الأعلى، ووضع جدول زمني للانتهاء من تلك الإجراءات وتحديد آليات وطرق التعامل مع مساحات الأراضي الفضاء المحاطة بالمباني من جانبين أو ثلاثة جوانب المتخللات، وضرورة فض تشابك الإجراءات بين الوزارات والجهات المختصة في هذا الشأن، فضلاً عن دراسة ومتابعة الموقف التنفيذي المنظومة تراخيص البناء وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة.

وتستكمل اللجنة خلال الاجتماع الرابع مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: إيهاب عبد العظيم، بشأن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى بمراكز مغاغة، العدوة بني مزار، وذلك بصفة خاصة، وجميع مراكز محافظة المنيا بصفة عامة، وطلب النائب محمد نشأت العمدة، بشأن عدم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية بمركزي سمالوط ومطاي محافظة المنيا، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ20/11/2023 ،وطلب النائب يونس عبد الرازق بشأن إعادة تبعية الجزء الذي تم نقله من حيز قرية الشهابية إلى التقسيم الإداري المصيف مدينة بلطيم - محافظة كفر الشيخ، إلى قرية الشهابية مرة أخرى .

ومناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أحمد بدوي، أحمد البرلسي عمرو درويش هند رشاد بشأن سرعة الانتهاء من تحديد واعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية بمراكز مغاغة، العدوة، بني مزار، سمالوط مطاي - محافظة المنيا، ومنطقة عزبة حمد بحي ثان المحلة الكبرى - محافظة الغربية، ومراكز طوخ، فها، بنها، كفر شكر - محافظة القليوبية، وقرية ناهيا - مركز كرداسة - محافظة الجيزة).

ومناقشة طلب النائب عمرو درويش، بشأن الصعوبات التي تواجه المواطنين خلال تطبيق إجراءات منظومة إصدار تراخيص البناء الجديدة وتأخر إصدار شهادات صلاحية الموقع وتراخيص البناء، فضلاً عن تأخر تحديد الارتفاعات المقررة قانوناً، وعدم قيام الجهات المعنية بتوعية المواطنين بخدمات المراكز التكنولوجية والكتب الدورية الصادرة بشأن تسهيل الإجراءات ،ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائية أماني الشعولي بشأن معاناة أهالي مدينة الأقصر وتوابعها من بطء غير مبرر في إصدار التراخيص وكذا الانتهاء من معاملات المواطنين بالمركز التكنولوجي،ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب على بدوي، بشأن عدم قيام الجهات المختصة بمحافظة المنيا بتنفيذ بعض قرارات الإزالة الصادرة حيال التعدي على الأراضي الزراعية، واستمرار أعمال البناء المخالف على الأراضي الزراعية.